Гройсман задекларировал 549,5 тыс. грн. доходов за 2010 год

Мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН задекларировал 549,521 тыс. грн.. доходов, полученных в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует декларация о доходах В.ГРОЙСМАНА.

В частности, его заработная плата в 2010 году составила 88,267 тыс. грн., дивиденды и проценты по вкладам - 11,254 тыс. грн., доход от сдачи имущества в аренду - 450 тыс. грн.

На счетах В.ГРОЙСМАНА в банках и других финансово-кредитных учреждениях находится 187,345 тыс. грн.

Мэр Винницы владеет земельным участком площадью 9,159 тыс. Кв. м, двумя домами площадью 534 и 461 кв. м, автомобилем Lexus GX с объемом двигателя 4,7 тыс. куб. см, а также другой недвижимостью площадью 2,156 тыс. кв. м.

На содержание имущества в 2010 году В.ГРОЙСМАН потратил 124,3 тыс. грн.

В 2010 году семья мэра Винницы получила доход в размере 507,919 тыс. грн., из которых 492,7 тыс. грн., - доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности, 15,219 тыс. грн. - заработная плата.

Семья В.ГРОЙСМАНА не имеет в собственности недвижимости, вкладов в банках и взносов в уставных фондах предприятий, владеет лишь автомобилем Renault-Megan с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см.