Налоговая напоминает: с 1 июля выросли размеры штрафов

Государственная налоговая службы Украины (ГНСУ) предостерегает граждан от неправомерных действий и напоминает, что 1 июля 2011 года закончился срок действия пункта 7 подраздела 10 Других переходных положений Налогового кодекса Украины, а именно: штрафных санкций в размере не больше 1 гривни, которые были установлены с 1 января по 30 июня 2011 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН.

Пресс-служба обращает внимание, что в соответствии с п.70.7 ст. 70 Налогового кодекса Украины физические лица - налогоплательщики обязаны подавать органам государственной налоговой службы сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку или сообщение (изменение фамилии, имени, отчества, даты рождения, местожительства и т. п.). Такие изменения подаются на протяжении месяца со дня их появления путем подачи соответствующего заявления по форме и в порядке, определенных центральным органом государственной налоговой службы.

Таким образом, с 1 июля 2011 года вступает в действие ст. 119 Налогового кодекса Украины, согласно которой непредоставление или нарушение порядка предоставления налогоплательщиком информации для формирования и ведения Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, предусмотренного этим Кодексом, - влечет за собой наложение штрафа в размере 85 гривен.

Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому на протяжении года был применен штраф за такое нарушение, – влекут за собой наложение штрафа в размере 170 гривен.