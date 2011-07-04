Межбанк: закрытие торгов - 7,9880/7,9950 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9850/7,9994, к 12:00 сузился спрэд 7,9905/7,9945. К закрытию торгов ценовые уровни увеличили спрэд - 7,9880/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2870/12, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2871/74. К закрытию торгов цены зафиксировались - 0,2870/73. В России курс доллар-рубль понизился на ТОМ’е, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27.8274 (-0.0153).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4477/1,4551. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,5954/11,6203, к 12:00 цены повысились 11.6082/11.6180. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,6006/11,6147.