Нацбанк заявляет о выполнении всех требований МВФ по валютно-курсовой политике

Национальный банк Украины заявляет о выполнении во II квартале 2011 года всех требований Международного валютного фонда по валютно-курсовой политике, предусмотренных программой сотрудничества.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«По итогам II квартала текущего года Национальный банк Украины успешно выполнил все обязательства в сфере валютно-курсовой политики, взятые в рамках совместной с МВФ программы «стенд-бай», - говорится в сообщении Нацбанка.

В частности, НБУ отмечает, что фактический объем чистых международных резервов превышает их нижний предел, предусмотренный программой, а ежедневные отклонения официального курса гривни от ее рыночных котировок не выходили за пределы ± 2%. В частности, на протяжении II квартала они находились в диапазоне от 0% до -0,27%.

Также сообщается, что при колебаниях спроса и предложения на межбанковском валютном рынке Нацбанк проводил в июне интервенции как по продаже иностранной валюты, так и по ее покупке.

По информации НБУ, в течение месяца рыночные котировки гривни относительно безналичного доллара США снизились на 0,04% - до 7,9812 грн./долл. США, а относительно наличного, по операциям продажи населению долларов США, - на 0,01% - до 7,9991 грн./долл. США (по состоянию на 29 июня 2011 г.).

Официальный курс гривни к доллару США с начала июня снизился на 0,02% - до 7,9723 грн./долл. США. Относительно евро гривня по официальному курсу обесценилась на 1,09% - до 11,5 грн./евро, а к российскому рублю — несколько укрепилась - до 2,8396 грн./10 рублей.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить четыре требования, одно из которых связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.