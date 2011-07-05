С начала года госдолг Беларуси вырос на 69% - до 64,6 трлн. белорусских рублей

С начала этого года государственный долг Белоруссии вырос на 68,5% и по состоянию на 1 июня 2011 года составлял 64,589 трлн. белорусских рублей, таковы данные Национального статистического комитета Белорусии (БелСтат).

При этом, внешний госдолг страны на 1 апреля составлял $31,7 млрд.

За январь-май он вырос на 83,6%, при этом за один только май – на 63,6%, что объясняется девальвацией национальной валюты.

Внутренний госдолг на 1 июня составил 11,236 трлн. бел. руб., увеличившись на 21,2% с начала года (за май – на 11,8%). Долг центрального правительства составил 54,677 трлн. рублей (рост на на 79,1% за январь-май, в том числе за май - на 58,9%); задолженность субъектов хозяйствования под гарантии правительства составила 9,912 трлн. рублей (рост на на 27% за январь-май, в том числе за май - на 19,9% ), передает "Газета.Ru".