Сегодня Лагард вступает в должность главы МВФ

Министр экономики и финансов Франции 55-летняя Кристин Лагард со вторника будет работать в должности главы Международного валютного фонда /МВФ/ - она была избрана руководителем этой международной финансовой организации советом директоров фонда 28 июня.

К.Лагард стала первой женщиной, возглавившей МВФ. Она заняла место, остававшееся вакантным после отставки Доминика Стросс-Кана в связи с расследованием в отношении него уголовного дела о сексуальных домогательствах. На пост главы фонда рассматривались две кандидатуры: Лагард и глава Центробанка Мексики Августин Карстенс, однако, как и предполагали эксперты, совет директоров МВФ отдал предпочтение француженке.

Согласно правилам организации, Лагард будет возглавлять учрежденный в 1944 году фонд в течение следующих пяти лет. Первая и главная задача, которую предстоит решить новому директору-распорядителю - поиск решения экономических проблем в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки "Мировая экономика терпит удары из-за нестабильности в Европе и беспорядков в странах Ближнего Востока... Страны с быстро развивающейся экономикой демонстрируют признаки перегрева", - отмечают эксперты МВФ в публикации, размещенной на сайте фонда. По их мнению, долговой кризис в Европе и проблемы в Греции являются основными пунктами в повестке работы нового главы фонда. Впрочем, эксперты не сомневаются, что француженка справится с этими проблемами, так как хорошо осведомлена об особенностях экономики еврозоны.

Также, по мнению специалистов фонда, в период правления Лагард, вероятно, начнет более громко звучать тема расширения представительства стран с развивающейся экономикой, в том числе Китая, Индии, России и Бразилии, в управлении фондом. Сама Лагард, впрочем, уже заявила о намерении продолжать формирование МВФ и пытаться укрепить способность фонда реагировать на современные вызовы. "Моей основной целью станет то, чтобы МВФ и дальше продолжал работу с теми же решимостью и приверженностью делу", - заявила Лагард после избрания главой фонда. По ее словам, МВФ должен быть должен действовать активно, эффективно и разумно, чтобы обеспечить еще более серьезный и устойчивый экономический рост и стабильность макроэкономики, передаеют РИА Новости.

Фаворитом в борьбе за пост считалась именно Лагард. Шансы на успех Карстенса оценивались невысоко из-за слишком консервативных взглядов. По сложившейся традиции, Всемирный банк возглавляли американцы, а МВФ - европейцы. Выборы директора-распорядителя МВФ - многоступенчатый процесс. Главная его сложность состоит в том, что "основной закон" фонда - статьи соглашения МВФ, не регламентируют саму процедуру выбора. По сложившейся практике сначала страны-акционеры проводят консультации, в ходе которых выдвигают своих кандидатов. Цель консультаций - найти компромиссную фигуру. После того, как кандидат определен, исполнительные директора фонда, каждый из которых в зависимости от веса представляемых ими стран обладает определенным количеством голосов, голосуют по согласованной кандидатуре. До избрания нового руководителя фонда временно исполнял обязанности главы МВФ первый заместитель главы МВФ Джон Липски.

Бывший глава фонда, француз Доминик Стросс-Кан был арестован 14 мая в Нью-Йорке по обвинению горничной гостиницы Sofitel в сексуальных действиях насильственного характера. Через несколько дней он заявил о добровольной отставке с поста директора-распорядителя МВФ, и совет директоров организации начал обсуждение кандидатур на пост нового главы фонда, передает ПРАЙМ-ТАСС.