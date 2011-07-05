Сегодня пара EUR/USD может пробить уровень поддержки 1,4500 - эксперт

На торгах во вторник, 5 июля, валютная пара EUR/USD может пробить уровень поддержки 1.4500. По GBP/USD вероятно снижение в район 1.6000. USD/CHF и USD/JPY продолжат котироваться в обозначенных диапазонах, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, во вторник инвесторы в ожидании решения по основной процентной ставке Банка Австралии. В европейскую сессию интересными будут публикации композитного индекса PMI еврозоны и индекса PMI для сектора услуг Великобритании, которые могут, согласно прогнозам, оказать поддержку доллару США. Также поддержку «американцу», скорее всего, окажет выход данных по изменению объёма производственных заказов в Штатах, которые, по предварительным оценкам, вырастут на 1% по сравнению с предыдущим периодом.