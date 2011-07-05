Акционеры "Укргазбанка" утвердили результаты допэмиссии акций на 4,3 млрд. грн.

Акционеры "Укргазбанка" на внеочередном собрании 1 июля 2011 года утвердили результаты допэмиссии акций на 4,3 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

«В соответствии с повесткой дня собранием утверждены результаты закрытого (частного) размещения акций АБ «Укргазбанк» в количестве 4,3 млрд. штук общей номинальной стоимостью 4,3 млрд. грн. и устав АБ «Укргазбанк» в новой редакции», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 апреля т.г. Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации ПАО "Укргазбанк" на 4,3 млрд. грн. При этом было предусмотрено, что государство принимает участие в дополнительной капитализации банка путем приобретения всего выпуска допэмиссии в обмен на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Министерству финансов Украины было поручено осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 4,3 млрд. грн. со сроком погашения в 2018-2021 годах равными частями и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых.

После завершения процедуры допэмиссии уставный капитал "Укргазбанка" составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 13,491 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 12,165 млрд. грн., обязательства - 11,560 млрд. грн., уставный капитал - 5,7 млрд. грн., собственный капитал - 1,932 млрд. грн.

"Укргазбанк" в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в сумме 3,188 млн. грн.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,719% акций банка.