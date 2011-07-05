Увеличен минимальный размер штрафов за нарушение антимонопольного законодательства

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины" относительно усовершенствования регулирования в сфере защиты экономической конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 252 народных депутата из 397 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом усовершенствована правовое регулирование в сфере защиты экономической конкуренции, в частности, уточнен перечень вопросов, по которым будут предоставляться выводы относительно квалификации действий, уточнены органы Антимонопольного комитета Украины, имеющие право предоставлять эти выводы, основания закрытия рассмотрения дела о согласовании действия, концентрацию субъектов ведения хозяйства.

В частности, увеличен минимальный размер штрафов (4 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан) за нарушение антимонопольного законодательства и разрешено иностранным субъектам ведения хозяйства оплачивать расходы, связанные с рассмотрением их заявлений, в иностранной валюте.

Согласно закону, плата для возмещения расходов, связанных с рассмотрением заявлений, вносится в гривнях. Субъекты ведения хозяйства с местонахождением за пределами Украины могут вносить плату в евро или долларах США по официальному курсу Национального банка Украины на день внесения такой платы.