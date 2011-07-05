Госфинуслуг исключила из Госреестра финучреждений трех страховщиков

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) исключила из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о госрегистрации ОДО «Страховая компания «Укргосстрах» (Киев) и ОДО «Страховая компания «Жизнь» (Киев).

Как сообщается на сайте Госфинуслуг, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 30 июня.

По информации Госфинуслуг, указанные выше решения в отношении компаний были приняты в связи с аннулированием всех лицензий на осуществление страховой деятельности.

Кроме того, Комиссия исключила из Госреестра финучреждений и аннулировала свидетельство о госрегистрации ОАО «Страховая компания «НОВА ЛАЙФ-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» (Киев) на основании поданного компанией заявления.