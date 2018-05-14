Кипрский оффшор заработает по "новым" правилам…

Первый официальный визит президента Кипра в Украину дал надежду, что обещание власти, данное предпринимателям в обмен на «жизнедеятельность» Налогового кодекса - решить вопрос оффшора на «Зеленом острове», будет выполнено. Хотя, пока неизвестно, каким смыслом наполнят новый документ, сменяющий договор между Кипром и СССР от 29 октября 1982 года. Он появится уже в сентябре-октябре. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на совместной пресс-конференции глав двух держав в Киеве.

Таким образом, бизнес ждут перемены в определенном финансовом смысле, но, скорее всего, он к ним уже прекрасно подготовился. История денонсации «кипрского соглашения» уходит во времена премьерства Юрия Еханурова, продолжилась она и при «рулевой» Тимошенко. Осталось дождаться результатов от Азарова (будучи в роли власти или оппозиции «непримиримые» стороны выполняли совершенно одинаковые функции – на переменку голосовали то за, то против денонсации). Но надеяться на крутой перелом в «оффшорной» эпопее особо не стоит. С каждым годом в рядах украинской власти укрепляет свои позиции крупный бизнес. И если даже руководством страны декларируется обратное, на деле все выглядит с точностью до наоборот. Никто не будет пакостить своему кормильцу, как говорится, не плюй в колодец…

Действующее на сегодня соглашение, освобождающее от налогообложения любые доходы, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев в отношении физических лиц и доходов постоянных представительств, - возможность для крупного бизнеса практически открыто выводить за границу огромные суммы средств и минимизировать налоговые обязательства. Причем такая схема идеально работает в нашей стране, и она касается не только Кипра. В украинском списке 37 оффшорных зон (особо хочется отметить - Кипр из перечня исключен распоряжением Кабинета Министров N 44-р от 1 февраля 2006 года), во всем мире – порядка 50. Причем оффшор - международное средство экономического сотрудничества, которое является необходимостью для мировой торговли, в частности для крупных компаний, которые имеют деловые связи с большим количество партнеров в различных странах, что подразумевает работу в рамках отличительных систем налогообложения. Украина большую часть товаров продает или покупает через оффшоры, не говоря уже об инвестициях и кредитах. Поэтому не стоит считать «кипрский оффшор» откровенным злом. В любом случае, если Кипр перестанет быть оффшором для Украины, бизнесу придется искать новую «тихую гавань». А это потребует дополнительных затрат, а самое главное - может усложнить процесс внешней торговли и существенно ухудшить ситуацию с инвестированием в страну.

По словам В.Януковича, только в прошлом году в Украину из Республики Кипр поступило более 11 млрд. долларов инвестиций. Благодаря этому было создано более 300 предприятий в нашей стране. Украина же инвестировала более 6 млрд. долларов в экономику Кипра, что вполовину меньше. Поэтому договорная база в этой сфере имеет особое значение.

Так состоится ли подписание нового соглашения и каков от этого будет эффект?

Марьян Заблоцкий, аналитик АО «Эрсте Банк», подчеркивает, что на сегодня соглашение с Кипром является уникальным, поскольку позволяет избегать любой уплаты налога на прибыль кипрских компаний в Украине. «Подобные условия у нас есть только с Монголией. Преимущественно соглашение предусматривает уплату небольших налогов (5-15%) от прибыли. Если в новом соглашении объем налогов для кипрских компаний в Украине не будет превышать показателей аналогичных соглашений с Британией или США, где прописаны небольшие проценты налогообложения, то значительных движений капиталов мы не увидим, иначе многие компании займутся поиском новых стран для консолидации своих активов. Сейчас почти все украинские компании, присутствующие на международных биржах, представлены как кипрские. Поэтому резкое изменение ставок налогообложения может несколько негативно повлиять на цену украинских акций за рубежом и возможности привлечения средств на внешних рынках».

Как отмечает Светлана Языкова, старший юрист ЮК Jurimex, «на данный вопрос, пожалуй, сегодня не может дать ответ даже сам президент. Подписание документа стоит на повестке дня не впервые, достаточно вспомнить 2007 год, когда проект соответствующей конвенции не только был одобрен тогдашним украинским Кабмином под руководством В.Януковича, но и было принято распоряжение о предоставлении полномочий по ее подписанию.

Что же касается правового и экономического эффекта, то следует отметить две важные вещи. Во-первых, тот факт, что ведутся переговоры о подписании такого соглашения недвусмысленно свидетельствует об отсутствии политической воли признать Кипр оффшорной зоной - уж слишком велика экономическая заинтересованность власть имущих в использовании финансовых, налоговых и правовых преимуществ данной юрисдикции в собственных бизнес-интересах.

Иными словами, есть намерение не установить ограничения или дополнительные запреты на размещение бизнес структур на Кипре, перетекание туда финансов и их возврат в Украину в виде анонимных и уже иностранных инвестиций, а упорядочивании вопросов налогообложения доходов, получаемых резидентами как Украины, так и Кипра в рамках обеих юрисдикций».

С.Языкова считает, что оценить эффект от подписания нового актуализированного соглашения можно будет только тогда, когда понятным станет его содержание. «На сегодня выплаты дивидендов, роялти, процентов, дохода от осуществления международных перевозок и ряда прочих доходов с территории Украины в пользу резидентов Кипра не подлежат налогообложению на территории Украины. Это значит, что такие доходы налогооблагаются только на Кипре, где, как известно, система налогообложения является более лояльной, а ставки - существенно ниже. В свою очередь это приводит к налоговым поступлениям от дохода, полученного на территории Украины, не в скудный бюджет нашей страны, а в бюджет Кипра. Что же касается бизнеса, то он как раз и заинтересован в сохранении существующего подхода, поскольку подобное соглашение позволяет существенно экономить на налогах путем простого учреждения фирмы-"прослойки" на территории Кипра.

Очевидно, что для большого и среднего украинского бизнеса важно сохранить именно этот, уже существующий сегодня подход, позволяющий "переводить" часть реальных доходов на кипрские структуры и обкладывать налогами их по льготным, если так можно выразиться, ставкам, в то время как для Республики Кипр не менее важно сохранить статус финансово привлекательной юрисдикции (не секрет, что предоставление финансовых услуг является главным сектором кипрской экономики). Принимая во внимание такую вот экономическую "взаимовыгоду", вряд ли стоит ожидать от нового соглашения чего-либо кардинально отличного от духа и специфики действующего ныне», - подчеркивает эксперт.

Таким образом, в Украине все идет по плану - хотели «как лучше», получилось - как всегда…

Нана Черная (УНИАН)