Внешний долг столицы на сегодняшний день составляет 700 млн. долларов
Внешний долг столицы на сегодняшний день составляет 700 млн. долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного финансового управления КГГА Владимир РЕПИК в интервью журналистам.
“На сегодняшний день долг Киева составляет 700 млн. долларов. Я называл этот долг... С погашением в 2011 году 15 июня, в 2012 году - в ноябре, и в 2015 году - также в ноябре”, - отметил В.РЕПИК.
По его словам, “то есть, долг составляет 700 млн. дол., минус 200 млн. дол. - погашения в июле 2011 г., плюс 300 млн. дол. новый долг)”.
Как заверил руководитель профильного управления, Киеву не грозит дефолт.
«В бюджете четко отмечено, что размер долга не должен превышать в 4 раза бюджет развития, а обслуживание долга не должно превышать 10% от общего фонда бюджета. Мы пока находимся в этих параметрах и даже очень далеки от предельной границы. Например, у нас с учетом этого заимствования (300 млн. дол.) обслуживание общей суммы долга не будет превышать 8%. То есть, дефолт нам не грозит», - сказал В.РЕПИК.