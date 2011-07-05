Внешний долг столицы на сегодняшний день составляет 700 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного финансового управления КГГА Владимир РЕПИК в интервью журналистам.

“На сегодняшний день долг Киева составляет 700 млн. долларов. Я называл этот долг... С погашением в 2011 году 15 июня, в 2012 году - в ноябре, и в 2015 году - также в ноябре”, - отметил В.РЕПИК.

По его словам, “то есть, долг составляет 700 млн. дол., минус 200 млн. дол. - погашения в июле 2011 г., плюс 300 млн. дол. новый долг)”.

Как заверил руководитель профильного управления, Киеву не грозит дефолт.

«В бюджете четко отмечено, что размер долга не должен превышать в 4 раза бюджет развития, а обслуживание долга не должно превышать 10% от общего фонда бюджета. Мы пока находимся в этих параметрах и даже очень далеки от предельной границы. Например, у нас с учетом этого заимствования (300 млн. дол.) обслуживание общей суммы долга не будет превышать 8%. То есть, дефолт нам не грозит», - сказал В.РЕПИК.