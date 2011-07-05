Инфляция в странах СНГ за январь-май составила 5,8%, в Беларуси - 25,4%

Москва . Потребительская инфляция в странах СНГ в январе-мае 2011 года составила 5,8% (за аналогичный период 2010 года - 3,9%), в частности, более всего за это время цены выросли в Беларуси - на 25,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Статистическом комитете Содружества.

Согласно сообщению, на втором месте - Таджикистан с инфляцией 6,9%, на третьем Киргизия - 6,5%. Далее следуют Украина, где цены за пять месяцев выросли на 5,5%, Армения - на 5,0%, и Молдавия - на 4,9%. Россия разделила предпоследнее место с Казахстаном (4,8%). Самая низкая инфляция зарегистрирована в Азербайджане - 3,4%. Данных по Туркмении и Узбекистану пока нет.

Объем промпроизводства за отчетный период в СНГ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%.

Наибольшие темпы роста промышленность показала в Беларуси - 12,5%. В Армении рост объемов промышленного производства составил 10,3%, в Киргизии - 8,8%, в Украине - 8,5%, в Казахстане - 5,8%, Таджикистане - 3,4%. Падение этого показателя зафиксировано только в Азербайджане - на 1,1%. В России рост промпроизводства составил 5,2%. Данных по Молдавии, Туркмении и Узбекистану нет.

В прошлом году за тот же период промпроизводство в СНГ выросло на 10,4%.