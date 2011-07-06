Судья Печерского райсуда Вовк имеет Ford, а Киреев ездит на ВАЗе - декларации

Судья Печерского районного суда Сергей ВОВК, который ведет дело бывшего главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО, является владельцем участка земли площадью почти два гектара, а Родион КИРЕЕВ – судья по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО – владелец двух автомобилей.

Об этом свидетельствуют декларации о доходах, фотокопии которых размещены в Интернет-издании Фокус.ua.

Издание отмечает, что в соответствии с декларации о доходах за 2010 год судьи Печерского районного суда С.ВОВКА он заработал 77 290 грн., в том числе материальную помощь в размере 6 114 грн. Доход членов семьи составил 210 000 грн., из которых 20 000 грн. — материальная помощь, а 180 000 — заработок от «предпринимательской и независимой профессиональной деятельности».

В собственности С.ВОВКА находится земельный участок в 1 800 квадратных метров (местонахождение участка не указано) и квартира площадью 205 квадратных метров (адрес жилья в декларации не указан). Кроме этого, у судьи есть авто Ford, которое он внес в графу «автомобили грузовые, специальные и автобусы», а у членов его семьи — легковые автомобили Toyota и Honda (без указания модели и года выпуска). Зато банковских вкладов, ценных бумаг и других активов ни у ВОВКА, ни у его родственников нет.

В соответствии с декларацией о доходах судьи Печерского суда Р.КИРЕЕВА, он в 2010 году заработал 61 560 грн. Из них 53 865 — зарплата, 2 656 грн. – материальная помощь, а 5 038 грн. — дивиденды, проценты, роялти. В собственности судьи квартира площадью 56,76 квадратных метров (адрес жилья не указан). Кроме этого, есть недвижимость и у членов его семьи: квартира (79 квадратных метров) и гараж (21,7 квадратных метров).

В автопарке Р.КИРЕЕВА два автомобиля: ВАЗ (марка автомобиля указана неразборчиво, поэтому стоимость оценить нельзя) и Hyundai Tucson (новый автомобиль в минимальной комплектации стоит порядка 170 000 грн.), на членов семьи Р.КИРЕЕВА зарегистрирована машина Hyundai Accent (стоимость нового автомобиля - от 108 000 грн). Также у судьи есть банковский вклад на сумму 55 866 грн.