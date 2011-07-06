Сегодня снижение евро может продолжиться - эксперт

На торгах в среду, 6 июля, швейцарский франк, проявивший себя как валюта-убежище, продолжит укрепление и преодолеет сопротивление 0.84, а пара фунт/доллар вряд ли превысит диапазон 1.60-1.61. Для пары доллар/иена вероятно перемещение в диапазон 80,60-81,10, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, снижение евро в среду может продолжиться. Уровень 1.44 в данное время удерживает натиск валюты США, однако запланированные на сегодня статданные, возможно, помогут доллару в преодолении данной преграды. Ожидается, что объёмы производственных заказов в Германии снизятся на 0.5%.