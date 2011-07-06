Межбанк: котировки продолжают падать - 7,9880/7,9920 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9880/7,9920 грн./долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2860/0,2864, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4995/11,5070. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар опустились– 1,4372/1,4374 (вторник — 1,4436/1,4458). Во вторник Нацбанк выходил с интервенцией 7,9790-7,9890 грн./долл.

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