К сентябрю будут готовы законопроекты о легализации зарплат

Правительство планирует к сентябрю подготовить законопроекты по легализации заработных плат в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

“Уже буквально с 1 сентября мы сможем внести соответствующие законопроекты. Их сейчас три, которые мы еще за июль-август доработаем. У нас будут дискуссии в первую очередь с работодателями”, - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что правительство подготовит довольно жесткие меры для легализации зарплат. В частности, планируется установить минимально допустимые зарплаты по 8 категориям разных специальностей. Таким образом, отметил вице-премьер, руководители предприятий не смогут занижать официальный уровень зарплат.

Также С.ТИГИПКО сообщил, что планируется ввести штрафные санкции за нелегально работающих людей.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил С. ТИГИПКО подготовить законопроект относительно легализации заработной платы.