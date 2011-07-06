ВР ратифицировала соглашение с ЕБРР о предоставлении Украине 175 млн. евро кредита

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Кредитного соглашения (Проект «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская») между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 288 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данное соглашение подписано 19 октября 2010 года. В соответствии с соглашением Украине предоставляется кредит в сумме 175 млн. евро, при этом последней датой погашения кредита является 20 октября 2025 года.

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отметил, что ратификация указанного Кредитного соглашения Верховной Радой и его реализация могут способствовать повышению эффективности, качества и надежности производства и передачи электроэнергии в южных регионах Украины, что будет иметь положительные последствия для национальной экономики.