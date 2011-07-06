Размер Фонда гарантирования вкладов в июне сократился на 1,4% - до 4,038 млрд. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в июне 2011 года сократился на 1,4% - до 4,038 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество участников Фонда по состоянию на 1 июля составляет 167 банков, количество временных участников – 8 банков.

В июле Фонд гарантирования вкладов продолжит выплаты вкладчикам следующих банков: «Синтез», «Земельный банк», «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд в 2010 году составили 1,428 млрд. грн., выплаты гарантированных сумм – 2,294 млрд. грн. Выплаты осуществлялись вкладчикам 16 ликвидированных банков, гарантированную сумму получили 65 тыс. человек.