Легализовать зарплаты можно лишь при снижении давления на зарплатный фонд - профсоюзы

Легализовать заработные платы в Украине возможно лишь при условии снижения давления на фонд заработного труда.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя Национального форума профсоюзов Украины Мирослава ЯКИБЧУКА по поводу поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА правительству подготовить законопроекты по легализации заработной платы.

По словам М.ЯКИБЧУКА, если легализация заработных плат будет происходить исключительно полицейскими методами, это приведет к дальнейшему сокращению производства. По подсчетам НФПУ, эту административную «легализацию» могут выдержать немного более четверти крупных и стабильных украинских предприятий.

«Административные методы влияния на предпринимателей по вопросу легализации зарплат должны быть дополнены инициативами, которые бы снижали давление на фонд заработной платы. Иначе значительная часть предприятий будет искать механизмы, как обойти правительственную инициативу. Например, предприниматели будут оформлять работников не по трудовым соглашениям, а на почасовую плату, за выполнение отдельных услуг. Или устанавливать оплату по факту выполнения услуг, проводя через бухгалтерию оплату этих услуг не как заработную плату, а как стоимость работ. Украинские предприниматели за годы неудачной фискальной политики уже научились выкручиваться, убегая от непомерных налогов», - отмечает М.ЯКИБЧУК.

В НФПУ считают, что административный контроль над выходом зарплата «из тени» должен быть дополнен тремя основными шагами.

Во-первых, необходима комплексная программа реструктуризации экономики, направленная на возрождение и развитие ее реального сектора. Именно из реального сектора могут появиться средства для увеличения фонда зарплаты и их легализации. Во-вторых, необходимо увеличить долю зарплаты в стоимости конечного продукта или услуги, что автоматически будет способствовать увеличению налоговых поступлений от фонда зарплаты. В-третьих, нужно, по меньшей мере, вдвое уменьшить налоговое давление на фонд зарплаты, тогда у работодателей исчезнут причины нарушать закон.

В свою очередь, заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО отмечает, что Президент, ставя перед правительством задачу легализовать зарплаты, должен инициировать эффективную борьбу с коррупцией, поскольку украинские предприниматели постоянно «подкармливают» чиновничество теми деньгами, которые могли бы пополнить фонды заработной платы.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Президент поручил Кабмину за два месяца подготовить законопроекты по легализации заработной платы и рабочих мест, Трудовому кодексу и проведению второго уровня пенсионной реформы, и уже в сентябре текущего года вынести эти вопросы на общественное обсуждение.

Сегодня, 6 июля, вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сообщил, что правительство планирует до сентября подготовить законопроекты по легализации заработной платы в Украине.