Межбанк: закрытие торгов - 7,9875/7,9915 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9880/7,9920, к 12:00 сузился спрэд - 7,9890/7,9910. К закрытию торгов ценовые уровни увеличили спрэд - 7,9875/7,9915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2860/64, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2855/58. К закрытию торгов цены зафиксировались 0,2854/57. В России курс доллар-рубль повысился на ТОМ’е, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27.9825 (0,01%).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4321/1,4567. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4995/11,5070, к 12:00 цены понизились – 11,4711/11,4780. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,4481/11,4578.