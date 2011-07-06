ПриватБанк начал сотрудничество с российской системой денежных переводов CONTACT

Международная банковская группа "ПриватБанк" и международная система переводов и платежей CONTACT заключили партнерский договор о предоставлении услуг клиентам в Украине.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Услуги системы CONTACT будут предоставляться во всех отделениях "ПриватБанка" в Украине.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» на 1 апреля 2011 г. являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 49,0270%.

За 2010 год в Украине через "ПриватБанк" было совершено более 6,3 миллиона транзакций по денежным переводам.

Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 20 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, включая Россию, Грузию, Латвию, Италию, Португалию, Китай и Великобританию.

Российская система денежных переводов CONTACT входит в пятерку международных систем переводов, имеющих максимальные объемы переводов в Украину (в долларовом эквиваленте) по итогам 2010 г. Система насчитывает 80 000 точек обслуживания в 100 странах мира, предоставляет услуги денежных переводов в долларах США, евро и российских рублях.