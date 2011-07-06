Инфляция в июне составила 0,4%, с начала года – 5,9%

Индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в июне т.г. по сравнению с маем т.г. составил 0,4%, с начала года – 5,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Инфляция в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года составляет 11,9%.

На продукты питания в июне т.г. по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,2%. Больше всего подорожал картофель – на 25,7%, фрукты – на 2,1%, макаронные изделия, рыба и продукты из нее – на 1,2%.

Квартплата увеличилась на 2,7%, транспортные услуги подорожали на 2,6%.

В то же время, подешевели молоко – на 2,5%, сыр – на 1,5%, яйца - на 5,1%

Как сообщал УНИАН, инфляция в мае т.г. в Украине по сравнению с апрелем составила 0,8%.