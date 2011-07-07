Сегодня для пары евро/доллар сопротивлением будет уровень 1.4500 - эксперт

Для пары евро/доллар в четверг, 7 июля, сопротивлением будет уровень 1.4500, а ближайшей поддержкой выступит 1.4250, для фунт/доллара вероятно снижение к поддержке 1.5950, сопротивлением будет 1,6080. Доллар/франк будет торговаться в диапазоне 0.8350–0.8450, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, инвесторы в четверг в ожидании решений по основным процентным ставкам Банка Англии и ЕЦБ. В отсутствие планов по повышению ставки в Британии не стоит ожидать условий для роста пары фунт/доллар, а вот ожидаемое повышение ставки ЕЦБ, несомненно, даст поддержку евро. В случае, если ставку все же оставят на прежнем уровне, евро лишится значительной поддержки.

В североамериканскую сессию будут опубликованы данные по изменению числа занятых от ADP в США, прогноз по которым достаточно положителен, что может означать поддержку доллару США, но вместе с тем, в случае реализации, создаст условия роста фондовых индексов.