Симоненко освобожден от должности председателя Счетной палаты

Верховная Рада освободила Валентина СИМОНЕНКО от должности председателя Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 272 народных депутата из 358 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент освободил В.СИМОНЕНКО от должности в связи с окончанием срока его полномочий 11 декабря 2010 года.

ВР также освободила в связи с окончанием срока полномочий двух главных контролеров Счетной палаты – Михаила ГОЛОВАНЯ и Ярослава ФЛИСАКА.

Председатель парламента Владимир ЛИТВИН, комментируя данное решение, отметил, что депутатам необходимо сформировать почти половину нового состава Счетной палаты, поскольку полномочия некоторых ее членов уже закончились.

Как сообщал УНИАН. 11 декабря 2010 года закончился семилетний срок пребывания в должности председателя Счетной палаты В.СИМОНЕНКО, который во второй раз был назначен на эту должность постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2003 года.

В соответствии с требованиями пункта 16 статьи 85 Конституции Украины, назначение на должности и освобождение от должностей председателя и других членов Счетной палаты относится к полномочиям Верховной Рады, а статьей 10 Закона «О Счетной палате» определено, что председатель Счетной палаты назначается на должность Верховной Радой по представлению председателя ВР сроком на 7 лет.