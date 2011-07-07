Межбанк: падение котировок продолжается - 7,9865/7,9905 грн./долл.
11:41, 07 июля 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9865/7,9905 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2849/0,2852, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4260/11,4335.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар опустились – 1,4295/1,4297 (среда — 1,4372/1,4374).
В среду Нацбанк выходил с интервенцией 7,9790-7,9890 грн./долл.
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