Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, касающиеся "упрощенки"

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины» (об усовершенствовании некоторых норм Налогового кодекса).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, до вступления в силу положений об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства не проводится фактическая проверка физического лица-предпринимателя, не зарегистрированного плательщиком налога на добавленную стоимость, и юридического лица, применяемого упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, предусматривающую включение налога на добавленную стоимость в состав единого налога.

Законом установлено, что налоговым периодом может быть: календарный год; календарное полугодие; календарный квартал; календарный месяц; календарный день.

Порядок контроля таможенными органами за уплатой плательщиками налогов налога на добавленную стоимость, акцизного налога и экологического налога устанавливается совместным решением центрального органа Государственной налоговой службы и специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области таможенного дела.

Налоговый кодекс дополнен положением, которым предусмотрено, что с налогоплательщиками, подающими отчетность в электронной форме, переписка с органами Государственной налоговой службы может осуществляться средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований закона относительно электронного документооборота и электронной цифровой подписи. По требованию налогоплательщика, получившего документ в электронной форме, орган Государственной налоговой службы предоставляет такому налогоплательщику соответствующий документ в бумажной форме на протяжении трех рабочих дней со дня поступления соответствующего требования (в письменной или электронной форме) налогоплательщика.

Достаточным подтверждением подлинности документа налоговой отчетности, согласно закону, является наличие оригинала подписи уполномоченного лица на документе в бумажной форме или наличие электронной цифровой подписи плательщика налога.

Центральный орган контролирующего органа проводит периодическое обобщение налоговых консультаций, касающиеся значительного количества налогоплательщиков или значительной суммы налоговых обязательств, и утверждает приказом обобщающие налоговые консультации, подлежащие обнародованию.

Законом установлено, что должностные лица органа Государственной налоговой службы имеют право начать проведение документальной выездной проверки, фактической проверки при наличии оснований для их проведения, определенных этим Кодексом, и при условии предъявления или направления в случаях, определенных этим Кодексом, таких документов: направление на проведение такой проверки, в котором отмечаются дата выдачи, наименование органа Государственной налоговой службы, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименование и реквизитах субъекта (объекта), проверка которого проводится (фамилия, имя, отчество проверяемого физического лица - плательщика налога), цель, вид (плановая или внеплановая), основания, дата начала и продолжительность проверки, должность и фамилия должностного (служебного) лица, которое будет проводить проверку. Направление на проверку в таком случае является действительным при наличии подписи руководителя органа Государственной налоговой службы или его заместителя, скрепленного печатью органа ГНС; копии приказа о проведении проверки; служебного удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки.

Непредъявление или ненаправление в случаях, определенных этим Кодексом налогоплательщику (его должностным (служебным) лицам или лицам, которые фактически проводят расчетные операции) настоящих документов или предъявление указанных документов, оформленных с нарушением требований, установленных этим пунктом, является основанием для недопущения должностных (служебных) лиц органа Государственной налоговой службы к проведению документальной выездной или фактической проверки.

Предусматривается, что налогообложение доходов налогоплательщика, начисленных по результатам налоговых периодов до 1 января 2011 года, осуществляется по ставкам и согласно с нормам, действовавшим до 1 января 2011 года, независимо от даты их фактической выплаты (предоставления).