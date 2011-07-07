Остаток средств на корсчетах банков сократился на 4% – до 13,643 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 6 июля сократился на 4% и на начало дня 7 июня составил 13,643 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 11%, или на 1,651 млрд. грн.