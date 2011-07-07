Счетную палату должен возглавить представитель оппозиции - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Счетную палату должен возглавить представитель оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в парламенте.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, представители нынешней власти раньше говорили о том, что Счетная палата должна быть сферой ответственности оппозиции, потому что оппозиция должна контролировать использование бюджетных средств.

«Я думаю, что осенью посмотрим, насколько власть готова поддерживать кандидатов от оппозиции, которые должны были бы работать в системе Счетной палаты, потому что это единственный шанс остановить тот беспредел, который есть в использовании бюджетных средств», - сказал вице-спикер.

«Мы, как оппозиция, готовы делегировать людей в Счетную палату и обеспечить контроль над бюджетными финансами... Посмотрим, насколько власть будет готова проголосовать в Верховной Раде за представителя оппозиции, который должен был бы возглавить Счетную палату», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Он отметил: «Я не верю, что представитель Партии регионов в должности главы Счетной палаты будет обеспечивать реально публичный контроль над использованием бюджетных средств руководителями Партии регионов, которые сегодня в правительстве. Только представитель оппозиции может это обеспечить».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что оппозиция поддерживает сегодняшнее решение парламента об освобождении Валентина СИМОНЕНКО от должности главы Счетной палаты.

По его словам, в последние годы «Счетная палата была преобразована в частную структуру».

Вице-спикер отметил, что первый заместитель председателя Счетной палаты умер 6 апреля 2008 года, но до сегодняшнего дня председатель Счетной палаты не подал в Верховную Раду кандидатуру на эту должность.

«Фактически, значительная часть тех людей, которые должны увольняться и назначаться Верховной Радой, сегодня работают незаконно – начиная с председателя Счетной палаты, которого мы уволили, оканчивая сотрудниками», - заявил Н.ТОМЕНКО.