Международные валютные резервы НБУ сократились до 37,6 млрд. долл.

13:01, 07 июля 2011
Финансы
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Здание Национального банка УкраиныМеждународные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне 2011 года уменьшились на 0,88%, или на 333,77 млн. долл., - до 37 млрд. 584,05 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года золотовалютные резервы увеличились на 8,7%, или на 3 млрд. 007,65 млн. долл., – с 34 млрд. 576,40 млн. долл.

Также сообщается, что на 1 июля в структуре резервов 36 млрд. 231,65 млн. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ — 0,03 млн. долл., специальные права заимствования — 8,32 млн. долл., золото — 1 млрд. 344,05 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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