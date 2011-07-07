По итогам мая НДС в автоматическом режиме будет возмещен на сумму 1,753 млрд. грн. – ГНСУ

По оперативным данным, по результатам обработки деклараций за май 2011 года (предоставленных в июне) 139 налогоплательщиков получили право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма выплат составит 1,753 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), размещенном на официальном сайте ведомства со ссылкой на председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

Предприятия, получившие право на автоматическое возмещение НДС, представляют горно-металлургический комплекс, машиностроение, судостроение, электротехническую, легкую и химическую промышленность, строительство, сельское хозяйство и торговлю, зернотрейдеров.

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, с начала года предприятиям возмещено более 21 млрд. грн.

Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.