Базовая инфляция в Украине в июне составила 0,6%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне 2011 года против мая 2011 года составила 0,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госкомстата, в мае 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 3,6%, против июня 2010 года - 8,3%, в январе-июне 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,5%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в июне т.г. по сравнению с маем т.г. составил 0,4%, с начала года – 5,9%.

Инфляция в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года составляет 11,9%.