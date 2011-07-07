Межбанк: закрытие торгов - 7,9840/7,9880 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9865/7,9905, к 12:00 сузился спрэд 7,9870/7,9995. К закрытию торгов ценовые уровни увеличили спрэд 7,9840/7,9880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2849/52, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2849/52. К закрытию торгов цены зафиксировались 0,2847/50. В России курс доллар-рубль понизился на ТОМ’е, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28.0385 (-0.01%).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4256/1,4345 . Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4260/11,4335, к 12:00 цены понизились до 11,4274/11,4350. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,4031/11,4129.