НБУ намерен ужесточить условия резервирования под потребительские кредиты

Национальный банк Украины намерен ужесточить условия резервирования и увеличить нормативы для коммерческих банков под потребительские кредиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Украины Юрий КОЛОБОВ на пресс-конференции в четверг, 7 июля.

«Мы видим угрозу в этом процессе (увеличение объемов потребкредитования – УНИАН). Мы работаем над увеличением резервирования и увеличением нормативов под потребительское кредитование», - сказал Ю.КОЛОБОВ. При этом отметил, что соответствующие документы могут быть приняты в течение ближайших двух недель.