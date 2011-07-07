НБУ намерен ужесточить условия резервирования под потребительские кредиты
18:24, 07 июля 2011Финансы
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Национальный банк Украины намерен ужесточить условия резервирования и увеличить нормативы для коммерческих банков под потребительские кредиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Украины Юрий КОЛОБОВ на пресс-конференции в четверг, 7 июля.
«Мы видим угрозу в этом процессе (увеличение объемов потребкредитования – УНИАН). Мы работаем над увеличением резервирования и увеличением нормативов под потребительское кредитование», - сказал Ю.КОЛОБОВ. При этом отметил, что соответствующие документы могут быть приняты в течение ближайших двух недель.
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