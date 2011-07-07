Четыре госбанка хотят создать агентство по рефинансированию ипотечных кредитов

«Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» и банк «Киев» намерены создать агентство по рефинансированию ипотечных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Ощадбанка» Сергей ПОДРЕЗОВ на пресс-конференции в четверг, 7 июля.

По его словам, уставный капитал создаваемой структуры будет на уровне 35 млн. грн. Основной целью создания агентства является рефинансирование ипотечных кредитов с целью снижения их стоимости для физических лиц.

Говоря о схеме работы агентства, он отметил, что будут выпускаться ипотечные облигации, в обеспечении которых будут приниматься обязательства по уже выданным ипотечным кредитам коммерческих банков. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направляться в коммерческие банки для выдачи других ипотечных кредитов.

В свою очередь, первый заместитель председателя Национального банка Украины Юрий КОЛОБОВ прогнозирует, что в случае, если агентство заработает в нормальном режиме, на первом этапе стоимость ипотеки удастся снизить до 14%, а в последующем до 12-12,5% годовых.

Участники пресс-конференции отметили, что первый транш выпуска агентством ипотечных облигаций может быть на уровне 1 млрд. грн. Срок обращения бумаг 3-5 лет.

Планируется, что в наблюдательный совет агентства войдут представители четырех государственных банков и Нацбанка.