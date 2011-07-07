Кинах: изменения в Налоговый кодекс не улучшили условий для бизнеса

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ считает, что изменения, которые сегодня внесены в Налоговый кодекс, существенно не улучшили условия для повышения деловой активности в Украине, поэтому документ нуждается в последующих изменениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, об этом он заявил, комментируя изменения к документу, одобренные Верховной Радой Украины.

«Ряд принципиальных позиций, которые были направлены на ускорение модернизации экономики, технического и технологического обновления основных фондов, развитие таких важных отраслей, как судостроение и легкая промышленность, к сожалению, не поддержанные правительством и не одобрены парламентом», - отметил А. КИНАХ.

Таким образом, подчеркнул он, вопрос совершенствования Налогового кодекса «остается открытым». «Над ним нужно еще серьезно поработать, особенно ввиду того, что физический и моральный износ основных фондов в Украине зашкаливает за 60-70%, а энергоемкость отечественной экономики в 2-3 раза выше, чем в соседних европейских странах. Не менее важной является необходимость отработки эффективных программ по импортозамещению, организации производства конкурентоспособной продукции внутри страны, тем более, что для этого у нас есть необходимые кадровые и сырьевые возможности. Все это требует реализации серьезных проектов с привлечением передовых технологий и современного оборудования, которое не производится на территории нашего государства», - отметил А.КИНАХ.

Он также подчеркнул, что объединения промышленников, предпринимателей и работодателей, и в дальнейшем будут усиливать диалог с властными структурами, будут предлагать прислушаться к их мнению и учитывать их предложения.

При этом, А.КИНАХ отметил, что в принятом сегодня парламентом законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс учтено значительное количество законодательных инициатив Экономического совета при УСПП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины» (об усовершенствовании некоторых норм Налогового кодекса.