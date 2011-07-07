ВР отказалась установить для депутатов такие же правила начисления пенсии, как для других пенсионеров
Верховная Рада Украины отказалась установить для народных депутатов такие же правила начисления пенсий, как для всех других пенсионеров.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующей поправки к законопроекту о пенсионной реформе, внесенной народным депутатом Арсением ЯЦЕНЮКОМ, проголосовали только 75 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, поправка, которая не была поддержана, предусматривала, что пенсионное обеспечение народных депутатов осуществляется на условиях и в порядке, определенных Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Пенсия для депутатов, как и ранее, будет начисляться в соответствии с законом о статусе народного депутата. Этот закон устанавливает, что при достижении депутатом пенсионного возраста при условии наличия трудового стажа у мужчин не менее 25 лет, у женщин не менее 20, народному депутату назначается пенсия в размере 80% от месячной зарплаты работающего депутата. При этом, за каждый полный год работы, который превышает минимальный трудовой стаж, размер пенсии увеличивается на 1%, но не более 90% зарплаты депутата.
Пенсия народному депутату выплачивается в полном раз мере, независимо от его заработков или прибылей, которые он получает после выхода на пенсию. Кроме того, в случае выхода на пенсию депутату выплачивается денежная помощь в размере 12 месячных должностных окладов работающего депутата за счет бюджета.