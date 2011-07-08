Активы украинских банков выросли до более 1 трлн. грн.

Активы украинских банков за январь-июнь 2011 г. выросли на 8,4%, в т.ч. за июнь - на 0,059%, - до 1,021 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы банков составляют 1,181 трлн. грн., из которых: 67% – кредиты; 8,9% – вложения в ценные бумаги; 6,4% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,3% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 8,4% - до 871,9 млрд. грн. В структуре обязательств 34,2% (или 297,9 млрд. грн.) составляли средства физических лиц, 19,3% (или 168,2 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 19,1% (или 166,4 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 8,8% и составил 149,8 млрд. грн., или 14,7% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 9,2% - до 159,3 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций по состоянию на 1 июля 2011 года имели 178 банков.