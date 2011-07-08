Сегодня у доллара есть возможность для укрепления - эксперт

На торгах в пятницу, 8 июля, если данные об инфляции производителей Великобритании совпадут с ожиданиями участников рынка, фунт снова попытается подняться выше 1.6000. USD/CHF и USD/JPY вряд ли выйдут из устоявшихся торговых диапазонов текущей недели, соответственно – 0.8400-0.8500 и 80.50-81.50, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, инвесторы ожидают в пятницу релиза данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Согласно прогнозам, ситуация может улучшиться, что поможет доллару укрепиться. В таком случае евро, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, уйдет к отмечтке 1.4200, а фунт - к 1.5900. Если же цифры окажутся хуже прогнозов, это может привести евро к уровню 1.4450, а фунт - выше уровня 1.6000.