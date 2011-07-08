Межбанк: котировки снова падают - 7,9850/7,9910 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9850/7,9910 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2862/65, котировки по евро-гривне поднялись – 11,4550/11,4645. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,4346/48 (четверг — 1,4295/97).

В четверг НБУ на рынок не выходил.