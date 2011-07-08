Минфин 11 июля определит банки для выплат зарплат бюджетникам и соцпомощи

Министерство финансов 11 июля проведет конкурс по отбору уполномоченных банков, через которые будут осуществляться выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы, а также социальной помощи.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.

Согласно порядку проведения открытого конкурса по определению уполномоченных банков, утвержденному приказом Министерства финансов от 24 сентября 2010 года №1086, к участию в конкурсе допускаются банки, которые являются участниками

Фонда гарантирования вкладов физических лиц (кроме «Ощадбанка»), у которых значение норматива мгновенной ликвидности в течение последних 6 месяцев составляло не меньше 20%.

Конкурс состоится при условии поступления конкурсной документации более чем от одного банка-претендента.