Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает стабильный курс гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«У нас нет никаких, повторяю, никаких, оснований считать, что у нас будет колебание курса валюты», - подчеркнул Президент.

По его словам, на сегодняшний день золотовалютные резервы Национального банка составляют около 37,5 млрд. Долларов, и ожидается их увеличение.

"И до конца этого года, как говорят, если Бог даст нам, мы будем иметь около 40 миллиардов", - отметил В.ЯНУКОВИЧ, напомнив, что в начале 2010 года золотовалютные резервы составляли более 26 млрд. долларов.

Он заверил, что украинская банковская система работает стабильно. Также на стабильность гривни, по его мнению, будет влиять сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

«Сотрудничество с МВФ является признаком стабильности украинской банковской системы, и также является признаком того, что мировое финансовое сообщество с доверием относится к украинской финансовой системе», - отметил Президент.