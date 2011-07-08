ВР приняла изменения в закон о госзакупках с учетом всех предложений Президента

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок» с учетом всех предложений Президента страны.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 263 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая 2011 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии выразили замечания к документу. 1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами ВБ.

17 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ воспользовался правом вето относительно Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок" (№7532).

В.ЯНУКОВИЧ вернул документ в парламент со своими предложениями.

В частности, Президент считает, что предложенные изменения существенно ограничивают сферу применения Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок".

По мнению Президента, предложения об исключении из сферы действия закона закупок, которые осуществляются за средства предприятий государственного и коммунального секторов экономики, не соответствуют европейским стандартам, международным обязательствам Украины об адаптации ее законодательства к законодательству ЕС.

«Существенное расширение перечня случаев, на которые не распространяется действие закона, а, следовательно, и процедуры закупки, может привести к ограничению конкуренции в соответствующих сферах, повышению коррупционных рисков во время осуществления соответствующих закупок, а также к неэффективному расходованию бюджетных средств и дополнительных бюджетных расходов», - отмечается в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ считает целесообразным не выводить из-под сферы действия Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" случаи, когда предметом государственных закупок является: товары и услуги, которые закупаются органами и учреждениями исполнения наказаний, следственными изоляторами (производственными мастеровыми и подсобными хозяйствами таких учреждений и изоляторов); товары и услуги, которые непосредственно закупаются для проведения выездных гастрольных мероприятий творческих коллективов и исполнителей, а также культурно-творческих и туристических мероприятий и фестивалей; корма для цирковых животных; товары и услуги для создания новых постановок (концертов), изготовление (создание) начальных видеоматериалов, Аудиовизуальных произведений; товары и услуги, предназначенные непосредственно для обеспечения проведения каких-либо мероприятий и официального приема с участием Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и членов Кабинета Министров Украины; услуги по авиаперевозке всех государственных официальных делегаций.

Кроме того, принимая во внимание, что закон значительно расширяет возможности применения процедуры закупки у одного участника, Президент считает целесообразным исключить из действующего перечня предметов закупки поставки электрической, тепловой энергии, ее транспортировку; услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотводу.