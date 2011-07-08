Фонд Icon Private Equity не торопится документально подтверждать свои претензии к акционерам «Дельта Банка» - эксперты

Фонд прямых инвестиций Icon Private Equity не торопится документально подтверждать свои претензии к акционерам "Дельта Банка".

Так прокомментировали УНИАН ситуацию вокруг продажи 30% "Дельта Банка" американской инвестиционной компании Cargill Financial Services International Inc. украинские эксперты.

Как отмечают эксперты, сообщение пресс-службы Icon Private Equity о намерении фонда оспорить в международных судах недавнюю продажу 30% украинского "Дельта Банка" американской Cargill Financial Services International Inc. является в настоящий момент единственным свидетельством возможного спора вокруг акционерного капитала данного финансового учреждения.

Подтверждением этого, по мнению экспертов, является обнародованная в СМИ информация о том, что Icon не смог предоставить на запросы представителей прессы документы, подтверждающие право собственности на акции, а также суть исковых требований к "Дельта Банку".

Эксперты также отмечают определенные противоречия в позиции фонда. В частности, в соответствии с пресс-релизом Icon Private Equity, обнародованным в начале июля этого года, сказано, что «Фонду прямых инвестиции стало известно из средств массовой информации про действия Николая ЛАГУНА (главный акционер "Дельта банка" – прим. УНИАН) в отношении … вхождения в состав акционеров банка инвестиционной компании Cargill». Между тем, как отмечают эксперты, еще в октябре 2010 года АМКУ разрешил американской Cargill Financial Services International купить более 25% банка «Дельта», о чем было официально сообщено в установленном порядке. В те же сроки будущую сделку одобрил Национальный банк Украины.

В этой ситуации аналитики продолжают поиск неформальных версий появления претензий к допэмиссии акций "Дельта Банка". Так, по мнению аналитика ИК «Интерфон» Виктории Кернеш, «… задача иска может заключаться в том, чтобы помешать американцам (Cargill Financial Services International – прим. УНИАН) активно вкладываться в аграрный бизнес в Украине».

Cargill - международный производитель и трейдер сельскохозяйственной продукции.