АУКБ: рынок коллекторских услуг в 2011 г. увеличится на 25% - до 10 млрд. грн.

Ассоциация участников Коллекторского Бизнеса (АУКБ) прогнозирует увеличение объемов рынка коллекторских услуг в 2011 году на 25% - до 10 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АУКБ, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что в 2010 году объем рынка коллекторских услуг составлял около 8 млрд. грн., из которых 5 млрд. грн. составляли портфели, переданные в работу на комиссионной основе, а 3 млрд. грн. - объем сделок по продаже проблемных портфелей.

При этом до 90% всех объемов долгов, с которыми работают коллекторы, составляют долги банковского сегмента.

«На 2011 год планируется увеличение, как объема рынка комиссии (до 6 млрд. грн.), так и рынка покупки портфелей проблемной задолженности (до 4-4,5 млрд. грн.)» - говорится в сообщении.

Также со ссылкой на данные Национального банка (на конец 2010 года) отмечается, что проблемная задолженность в банковском секторе оценивается в 90 млрд. грн., сумма регрессов по страховым компаниям — 900 млн. грн, а долги в сфере ЖКХ - более 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. Ассоциация участников Коллекторского Бизнеса Украины была основана в декабре 2008 г. Сегодня в состав Ассоциации входят компании: Credit Collection Group, ООО «Служба исполнения обязательств», компания Verdict, входящая в группу компаний eCall, ООО «Европейское агентство по возврату долгов», ООО «Укрборг», ООО «Универсальная Коллекторская Группа», ООО "Финансовое агентство по сбору платежей", ООО "УкрФинансы", ООО "Кредитэкспресс", «Примоколлект», компания CredEx и ООО "АКЗБ "Дельта М".