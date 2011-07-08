"Украинский профессиональный банк" разместил на ПФТС облигации серии Е на 100 млн. грн.

ПАО "Украинский профессиональный банк" привлек на ФБ ПФТС 100 млн. грн. путем размещения 100 000 именных процентных облигаций серии Е номинальной стоимостью 1 000 грн. с процентной ставкой по первому процентному периоду в размере 15% годовых и датой погашения 23 июня 2016 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно проспекту эмиссии банка, финансовые средства, привлеченные от продажи облигаций, в полном объеме будут направлены на кредитование отечественных предприятий.

Справка УНИАН. «Украинский профессиональный банк» (г. Киев) зарегистрирован в январе 1992 года.

На 1 апреля 2011 года основным акционером банка являлось ООО «Украинский инвестиционно-финансовый альянс», прямое участие - 94,94%.