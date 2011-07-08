Межбанк: закрытие торгов - 7.9850/7.9865 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9850/7,9910, к 12:00 сузился спрэд 7,9845/7,9875. К закрытию торгов ценовые уровни сузили спрэд 7.9850/7.9865 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2862/65, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2859/63. К закрытию торгов цены зафиксировались 0,2854/57. В России курс доллар-рубль понизился на томе, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27.9300 (-0.02%).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4227/1,4368 . Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4550/11,4645, к 12:00 цены понизились 11.4230/11.4313. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11.3930/11.3940.