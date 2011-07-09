Тигипко: при высоких темпах роста экономики в Украине не будет хватать рабочих

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что при высоких темпах роста экономики в Украине не будет хватать рабочих.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы Шустер Live на Первом национальном.

«Я могу сказать, что если будет такой экономический рост как сейчас, если, дай Бог, на следующий год мы будем иметь 6% (рост ВВП - УНИАН) – ожидайте до конца года большой проблемы с рабочей силой. То, что мы видели уже в 2007 году, когда вы не имели строителей, на заводах не имели работников», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что в Украине не хватает инженеров и программистов, в то же время много юристов и экономистов.

Также вице-премьер считает, что молодежи необходимо объяснять целесообразность избрания той или другой профессии, чтобы при выборе выпускники ориентировались на нужды экономики. Кроме того, по его мнению, необходимо проводить обучение рабочих для повышения их квалификации.