Инфляция в Беларуси за первое полугодие составила 36,2%
12:13, 09 июля 2011Финансы
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Инфляция в Беларуси за первое полугодие составила 36,2%, при этом в июне - 8,6%.
Об этом сообщает Белстат.
По информации РИА «Новости», министр экономики Беларуси Николай СНОПКОВ в конце июня сообщил журналистам, что ожидает резкого замедления темпов инфляции в стране и выхода по итогам года на показатель в 37-39%.
При этом он прогнозировал, что полугодовая инфляция в Белоруссии составила 33-34%.
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