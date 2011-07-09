Инфляция в Беларуси за первое полугодие составила 36,2%, при этом в июне - 8,6%.

Об этом сообщает Белстат.

По информации РИА «Новости», министр экономики Беларуси Николай СНОПКОВ в конце июня сообщил журналистам, что ожидает резкого замедления темпов инфляции в стране и выхода по итогам года на показатель в 37-39%.

При этом он прогнозировал, что полугодовая инфляция в Белоруссии составила 33-34%.