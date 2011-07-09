Королевская считает неудачными реформы правительства по дерегуляции и детенизации экономики

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает неудачными реформы правительства дерегуляции и детенизации экономики.

Об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер», сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, во время восьмой сессии Верховная Рада работала как хлебозавод. «Законы принимались даже ночью. И вся страна за этим наблюдала. Но о работе парламента нужно судить не по количеству законов, а по их качеству и по тем результатам, которые люди ощущают на себе после такой ударной работы народных депутатов», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель парламентского комитета считает, что результаты этой работы очевидны. «Мы начали реформу дерегуляции. Все об этом слышали. Можно смело утверждать, что в этой сфере принято законов больше, чем за предыдущие 20 лет. Но вместо оживления деловой активности люди почувствовали рост безработицы, сокращение инвестиций и ухудшение климата бизнеса. Это происходит потому, что нужные и полезные законы по дерегуляции остались на бумаге, а Налоговый кодекс «накрыл» малый и средний бизнес, парализовав его роботу», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Еще одной неудачной реформой, по ее словам, стала детенизация экономики. «Мы слышим ежедневно, как власть борется с коррупцией, как идет легализация зарплат по плану, разработанному вице-премьером Сергеем ТИГИПКО. В действительности в стране происходит централизация теневой экономики, при которой теневые процессы становятся сильнее, чем легальные. Создаются условия, при которых работать в тени выгоднее, и это еще больше разрушает экономику Украины», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также опровергла заявления представителей Кабинета министров о бурном росте экономики. «Правительство радостно отчитывается о росте ВВП, об увеличении выпуска промышленной и сельхозпродукции. Но когда приезжаешь к людям, то слышишь абсолютно противоположное. Люди ощущают рост экономики по росту цен на продукты и товары первой необходимости, а также по безудержному росту тарифов. В результате непродуманных и плохо организованных реформ рядовые люди в нашей стране стали жить в 1,5 раза хуже, а рядовые олигархи стали жить вдвое лучше», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.